الإيرانيون يبدأون التصويت في الانتخابات البرلمانية

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بدأ الإيرانيون اليوم الجمعة؛ التصويت في انتخابات برلمانية ليس من المرجح أن تغير العلاقات المضطربة للجمهورية الإسلامية مع الولايات المتحدة، بعد استبعاد آلاف المرشحين من التنافس لصالح المتشددين. وذكر التلفزيون الرسمي، أن التصويت بدأ في الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش. ومن المقرر أن يستمر الاقتراع لمدة 10 ساعات. ويحق لنحو 58 مليون إيراني التصويت لانتخاب برلمان…