الإيرانيون يبدأون التصويت في الانتخابات البرلمانية

بدأ الإيرانيون اليوم الجمعة؛ التصويت في انتخابات برلمانية ليس من المرجح أن تغير العلاقات المضطربة للجمهورية الإسلامية مع الولايات المتحدة، بعد استبعاد آلاف المرشحين من التنافس لصالح المتشددين.
وذكر التلفزيون الرسمي، أن التصويت بدأ في الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش. ومن المقرر أن يستمر الاقتراع لمدة 10 ساعات.
ويحق لنحو 58 مليون إيراني التصويت لانتخاب برلمان البلاد الذي يضم 290 مقعدا.
وقال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي مجددا: إن التصويت في الانتخابات البرلمانية ”واجب ديني“؛ وذلك بعد أن أدلى بصوته في طهران.
وأضاف خامنئي ”التصويت واجب ديني… سيضمن أيضا المصالح الوطنية لإيران… أدعو الإيرانيين إلى التصويت مبكرا“.