سلاح استثنائي لحماية ترامب من القرود خلال زيارته للهند‎

خصصت السلطات الهندية أفرادا من الشرطة مزودين بالمقلاع في تاج محل لدرء القرود المسعورة، بينما تستعد الهند لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارته المرتقبة خلال الأسبوع المقبل.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”دايلي ميل“ البريطانية، إلى جانب الترتيبات الأمنية المعتادة لرؤساء الدول الزائرين، سيجري تسيير دوريات لحماية الوفد الأمريكي من القرود العدوانية التي تعيش في الضريح الذي يرجع للقرن السابع عشر.

ومن المتوقع أن يقوم ترامب خلال زيارته التي تستغرق يومين بزيارة أكبر مناطق الجذب السياحي في الهند، فيما تتواجد القرود في المدينة الأثرية بأعداد ضخمة تصل للمئات، وغالبًا ما تهاجم السياح وتعرضهم للأذى، خلال رحلة بحثها عن الطعام.

وذكرت الشرطة المحلية أن محاولة طرد الحيوانات المتوحشة من الموقع التاريخي تماما أثبتت عدم جدواها.

وقال أحد المسؤولين: إن ”إرهاب القرود منتشر لدرجة أن النساء والأطفال يخافون الصعود إلى أسطح منازلهم، التي يسيطر عليها القرود“ .

فيما أعرب سكان محليون عن مخاوفهم من أنه يمكن للقرود أن تنقض على الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى خلال الزيارة.