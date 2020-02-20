ميركل: مؤشرات على تصرف منفذ هجوم هاناو بدافع العنصرية والتطرف اليميني

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن هناك العديد من المؤشرات على أن المسلح المشتبه به في حادث إطلاق نار في مدينة هاناو الألمانية، تصرف بدافع العنصرية والتطرف اليميني.

وأضافت ميركل، أن السلطات ستفعل ما في وسعها لمعرفة ملابسات الهجوم.

وصرحت للصحفيين اليوم الخميس بالقول: ”هناك الكثير من المؤشرات في الوقت الراهن على أن الجاني تصرف بدافع من العنصرية والتطرف اليميني، وكراهية المختلفين في الأصل والدين والمظهر“.

وتابعت: ”العنصرية سم، الكراهية سم، وهذا السم موجود في المجتمع وسبب الكثير من الجرائم“.

وأسفر هجومان فجر اليوم الخميس، استهدفا حانتين للشيشة عن مقتل 11 شخصا بينهم مغتربون أتراك، وإصابة عدد كبير من رواد المكانين.