السلطات الألمانية تكشف تفاصيل جديدة حول ملابسات الهجوم المسلح

قال وزير الداخلية في ولاية هسه الألمانية، إن ملكية السيارة التي استخدمت في الهرب من موقع إطلاق النار في هاناو، حيث قتل تسعة أشخاص، تعود لرجل يبلغ من العمر 43 عاما من البلدة ذاتها.

وقال بيتر بويت إنه تم العثور على السيارة بمحل إقامة مالكها، وعند مداهمة قوات الأمن للمكان وجدت شخصين آخرين ميتين وهما المشتبه فيه وأمه البالغة من العمر 72 عاما.

وذكرت الشرطة الألمانية أن معلوماتها ترجح أن الرجل المسلح انتحر في منزله بعدما هرب في سيارة، ويشتبه أنه ينتمي لليمين المتطرف.

وأوردت مجلة ”فوكس“ الألمانية أن كثيرين من ضحايا الحادث من أصول مهاجرة، مستندة في ذلك إلى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر أمنية.

وقتل المشتبه به تسعة أشخاص في اثنين من مقاهي تدخين النارجيلة (الشيشة) خلال هجوم ليلي.