العثور على منفذ هجوم دموي في ألمانيا ميتا

قالت الشرطة الألمانية اليوم الخميس إن مسلحا يشتبه بأنه قتل 11 شخصا بالرصاص في مدينة بغرب ألمانيا عُثر عليه ميتا في منزله.

وأضافت الشرطة أنها عثرت على جثة أخرى في منزل الرجل الكائن بمدينة هاناو إلى الشرق من فرانكفورت حيث وقع الهجوم الدامي.

وأضافت الشرطة على تويتر: ”لا توجد أي دلائل على ضلوع مشتبه بهم آخرين (في الواقعة)“.

#Hanau: Several people have reportedly been shot dead in an active shooter incident in the western German town of Hanau. The suspected shooter has fled the scene.

pic.twitter.com/7EXNxvhvAU

