 العثور على منفذ هجوم دموي في ألمانيا ميتا – إرم نيوز‬‎

العثور على منفذ هجوم دموي في ألمانيا ميتا

العثور على منفذ هجوم دموي في ألمانيا ميتا

المصدر: رويترز

 قالت الشرطة الألمانية اليوم الخميس إن مسلحا يشتبه بأنه قتل 11 شخصا بالرصاص في مدينة بغرب ألمانيا عُثر عليه ميتا في منزله.

وأضافت الشرطة أنها عثرت على جثة أخرى في منزل الرجل الكائن بمدينة هاناو إلى الشرق من فرانكفورت حيث وقع الهجوم الدامي.

وأضافت الشرطة على تويتر: ”لا توجد أي دلائل على ضلوع مشتبه بهم آخرين (في الواقعة)“.

وذكر بيان صادر عن مديرية الأمن بولاية هيسن، في وقت سابق أن هجومين استهدفا حانتين لـ“الشيشة“ في شارعين مختلفين بالمدينة المذكورة، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، وإصابة عدد كبير من رواد المكانين.

ولفت البيان إلى أن الهجومين وقعا في حدود الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، دون تقديم أي معلومات عن دوافعهما.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
ألمانيا
تاغ
هجوم
تاريخ النشر
تاريخ التحديث