العثور على منفذ هجوم دموي في ألمانيا ميتا

قالت الشرطة الألمانية اليوم الخميس إن مسلحا يشتبه بأنه قتل 11 شخصا بالرصاص في مدينة بغرب ألمانيا عُثر عليه ميتا في منزله.

وأضافت الشرطة أنها عثرت على جثة أخرى في منزل الرجل الكائن بمدينة هاناو إلى الشرق من فرانكفورت حيث وقع الهجوم الدامي.

وأضافت الشرطة على تويتر: ”لا توجد أي دلائل على ضلوع مشتبه بهم آخرين (في الواقعة)“.

#Hanau: Several people have reportedly been shot dead in an active shooter incident in the western German town of Hanau. The suspected shooter has fled the scene. pic.twitter.com/7EXNxvhvAU — I.E.N. (@BreakingIEN) February 19, 2020

وذكر بيان صادر عن مديرية الأمن بولاية هيسن، في وقت سابق أن هجومين استهدفا حانتين لـ“الشيشة“ في شارعين مختلفين بالمدينة المذكورة، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، وإصابة عدد كبير من رواد المكانين.

Shooting at a shisha bar in Hanau several dead#Hanau pic.twitter.com/hZ1lY4DlUL — ???? de wilde leeuw ???????????? ⚡ (@wilde_westenNL) February 19, 2020

ولفت البيان إلى أن الهجومين وقعا في حدود الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، دون تقديم أي معلومات عن دوافعهما.