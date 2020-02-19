ملمحا للصين.. بومبيو يحذر من الأنظمة المستبدة ووعودها الفارغة

المصدر: أ ف ب

أنهى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، جولة إفريقية شملت ثلاث دول بهجوم مبطن على الصين، وتحذير من ”الوعود الفارغة“ لأنظمة استبدادية، طارحًا القطاع الخاص الأمريكي بديلا.

وقال في أديس أبابا: ”على الدول أن تكون حذرة من الأنظمة المستبدة ووعودها الفارغة. إنها تولد الفساد والاتكال“. وجاءت تصريحاته في كلمة أمام دبلوماسيين ورجال أعمال في مقر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة في العاصمة الإثيوبية.

وأضاف: ”إنهم يجازفون بعدم تحقق الازدهار والسيادة والتقدم الذي تحتاجه إفريقيا وتريده بشدة“، فيما لم يذكر بومبيو في خطابه صراحة الصين (أكبر شركاء إفريقيا التجاريين)، لكن المحللين توقعوا قبيل جولته أنه سيسعى لتقديم الولايات المتحدة كمصدر بديل للاستثمار.

والأربعاء، سمّى بومبيو شركات أمريكية تعمل في الدول الثلاث التي زارها، وهي بيتشيل في السنغال وشيفرون في أنغولا وكوكا-كولا في إثيوبيا.

وأشاد بالسوق الحرة عموما، منددا بـ“تجارب اشتراكية فاشلة في السنوات الماضية“ في أماكن مثل زيمبابوي وتنزانيا.

وللصين وجود هائل في القارة الإفريقية ووعود بما لا يقل عن 60 مليار دولار من الاستثمارات خلال القمة الصينية الإفريقية في 2018.

لكن مشروع طرق الحرير الذي أطلقته بكين في 2013 لربط آسيا وأوروبا وإفريقيا بالصين، اتُهم بتفضيل الشركات والعمال الصينيين على حساب الاقتصادات المحلية، وبإغراق الدول المضيفة بالديون وتجاهل حقوق الإنسان والبيئة.

وبومبيو أرفع مسؤول أمريكي في إدارة الرئيس دونالد ترامب يقوم بجولة في إفريقيا جنوب الصحراء شملت السنغال وأنغولا وإثيوبيا.

وكان البنتاغون قد أعلن عن تقليص وجوده العسكري في إفريقيا، والتركيز بشكل أكبر على التهديدات من جانب روسيا والصين.