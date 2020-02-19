حفتر في زيارة مفاجئة إلى روسيا

بدأ القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، زيارة مفاجئة إلى موسكو، التقى خلالها وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو.

جاءت الزيارة بعد ساعات من لقائه سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، في مكتبه بمقر القيادة العامة في الرجمة.

نقلت وكالة الإعلام الروسية، عن الوزير سيرجي شويجو قوله، إنه اتفق مع خليفة حفتر على أن التسوية السياسية هي الخيار الوحيد في البلاد.

وذكرت الوكالة أن شويجو وحفتر اتفقا على أنه لا بديل آخر لحل الأزمة الليبية.

وتعطلت أمس الثلاثاء محادثات وقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، بعد ساعات من استهداف الجيش الليبي مخازن سلاح في ميناء طرابلس.