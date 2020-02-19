ظريف: بومبيو أحمق ولن نجري مفاوضات ثنائية مع واشنطن

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، نظيره الأمريكي مايك بومبيو، بـ“الأحمق“، مؤكدا -في الوقت ذاته- أنه أجرى لقاء سريا مع السيناتور الديمقراطي الأمريكي كريس مورفي قبل أيام في مؤتمر ميونيخ الأمني بألمانيا.

وقال ظريف للصحفيين عقب اجتماع للحكومة الإيرانية، إنه ”لا يزال هناك شخص أحمق كوزير خارجية أمريكا يقول إن النظام الإيراني سيسقط خلال أشهر إذا استمرت الضغوط على طهران“.

وأضاف أن ”توهمات بومبيو حول سقوط النظام الإيراني أمام الضغوط خاطئة ونحن على ثقة بأن الشعب الإيراني يقف إلى جانبنا“، مؤكدا أن ”إيران لن تجري مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة وإنما في إطار الدول (5 + 1) وبعد رفع إجراءات العقوبات“.

وعن انزعاج بومبيو من لقائه مع السيناتور كريس مورفي، أفاد ظريف بأن ”الرئيس الأمريكي وبومبيو يخشيان استماع سيناتور أمريكي للحقائق من وزير الخارجية الإيراني“، لافتا إلى أن ”الإدارة الأمريكية حاولت إسكات صوت الشعب الإيراني من خلال فرض العقوبات علي، لكن الشعب الإيراني سيبقى يوصل صوته إلى العالم“.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بلاده مستعدة للتفاوض مع إيران شريطة أن تقوم بتغير سلوكها بشكل جوهري، مؤكدا -في الوقت ذاته- ان ”سياسة الضغوط القصوى على إيران ستستمر وأيضا عزلها من خلال الدبلوماسية“.