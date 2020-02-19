بومبيو: مستعدون للحوار مع إيران والضغوط مستمرة

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء إن واشنطن مستعدة لإجراء حوار مع إيران في أي وقت، لكن على طهران أن تغير تصرفاتها بشكل جوهري، مؤكدا أن حملة الضغوط القصوى عليها ستستمر. وأضاف بومبيو في تصريحات للصحفيين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: ”لسنا متعجلين، حملة الضغوط مستمرة. إنها ليست حملة ضغوط اقتصادية فقط وإنما فرض…