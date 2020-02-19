 بومبيو: مستعدون للحوار مع إيران والضغوط مستمرة – إرم نيوز‬‎

بومبيو: مستعدون للحوار مع إيران والضغوط مستمرة

بومبيو: مستعدون للحوار مع إيران والضغوط مستمرة

المصدر: رويترز

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء إن واشنطن مستعدة لإجراء حوار مع إيران في أي وقت، لكن على طهران أن تغير تصرفاتها بشكل جوهري، مؤكدا أن حملة الضغوط القصوى عليها ستستمر.

وأضاف بومبيو في تصريحات للصحفيين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: ”لسنا متعجلين، حملة الضغوط مستمرة. إنها ليست حملة ضغوط اقتصادية فقط وإنما فرض عزلة من خلال الدبلوماسية أيضا“.

في السياق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو سيلتقي بالعاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية فيصل بن فرحان خلال زيارة للمملكة تستغرق ثلاثة أيام وتبدأ الأربعاء.

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