إيران: الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية تعرض لـ“أضرار كبيرة“

اعترف وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، الأربعاء، أن الصندوق الأسود التابع للطائرة الأوكرانية المنكوبة تعرض لأضرار كبيرة، وأنهم سيقومون بترميمه.

جاءت تصريحات حاتمي للصحفيين على هامش اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني، وقال إن ”صناعة الدفاع الإيرانية ستساعد في إعادة ترميم الصندوق الأسود“.

والاثنين الماضي، رجح وزير النقل الإيراني محمد إسلامي أن تقوم بلاده بإرسال الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري بصاروخين في الثامن من كانون الثاني/ يناير الماضي، وأدت الحادثة إلى مقتل 176 شخصا بينهم جنسيات أجنبية.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ المحلية عن إسلامي قوله ”هناك احتمال أن نرسل الصندوق الأسود للطائرات الأوكرانية إلى بلد ثالث بالتنسيق مع الدولة الأوكرانية“، مضيفا أن ”إرسال الصندوق الأسود لا بد أن يتطابق مع المعايير الإيرانية.. يجب قراءته بعناية“.

وجاء الموقف الإيراني الجديد بعدما وصل الأحد الماضي وفد من الحكومة الأوكرانية إلى طهران، والتقى أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، وجرى التباحث بشأن مصير الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية.

وفي مطلع الأسبوع الجاري، اعترف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده لا يمكنها استخراج المعلومات من الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية، فيما أكد في الوقت ذاته أن ”إيران لن تسلم الصندوق الأسود لدول أجنبية“.