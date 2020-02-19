روحاني يهاجم التيار الأصولي في إيران ويتهمه بتأييد أمريكا

هاجم الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، التيار الأصولي المتشدد الذي يرى أن العقوبات الأمريكية ليست مؤثرة وإنما نتيجة لفشل في سوء إدارة الرئيس روحاني.

وقال روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني ”لا أحد يستطيع القول إن العقوبات ليس لها أي تأثير، ويجب أن تكون الحكومة قوية، وكل من يقول إن العقوبات ليست مؤثرة هو من مؤيدي أمريكا“.

وشدد روحاني على ضرورة مشاركة الإيرانيين في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبل لاختيار 290 نائبا من بين نحو 7 آلاف مرشح.

وأضاف روحاني ”البرلمان في إيران برلمان قوي للغاية، وهذا بفضل مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني الذي أعطاه مكانة خاصة“، مشيرا إلى ”ضرورة المشاركة الجماهيرية الواسعة في انتخابات الجمعة لأن البرلمان يحدد مصيرنا جميعا“.

وتابع ”نتعرض إلى ضغوط هائلة من الاستكبار العالمي، ولا بد من تغيير ظروفنا الراهنة، والحكومة وحدها غير قادرة على تحقيق ذلك وتحتاج إلى تنسيق وتعاون مع البرلمان“، معتبرا أن ”المشاركة الجماهيرية الكثيفة في الانتخابات ستزعج وتغضب الإدارة الأمريكية“.

ويرى الإصلاحيون وحلفاؤهم من المعتدلين داعمي الرئيس حسن روحاني، أن مجلس صيانة الدستور (هيئة رقابية متشددة)، مهدت الأرضية لفوز المتشددين بالانتخابات البرلمانية بعدما جرى استبعاد ورفض أهلية عدد واسع من مرشحي التيار الإصلاحي.

ويحق لنحو 58 مليون ناخب إيراني المشاركة بالانتخابات من أصل 83 مليونا، ومن المقرر أن تنتهي مساء اليوم الحملة الدعائية للانتخابات على أن تدخل البلاد يوم الخميس بحالة صمت.