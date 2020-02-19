بعد تبرئته.. السلطات التركية تعتقل مجددا رجل الأعمال عثمان كافالا

ذكرت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، أن رجل الأعمال التركي عثمان كافالا المعروف بنشاطه الخيري، اعتُقل مجددا ونُقل إلى مقر الشرطة الرئيس في اسطنبول بعد ساعات من تبرئته فيما يتعلق بدوره في احتجاجات حديقة ”جيزي بارك“ عام 2013.

وشكلت احتجاجات ”جيزي بارك“ تحديا كبيرا لرئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان والذي بات الرئيس الآن. وكانت تبرئة كافالا مع 8 آخرين مفاجأة خلال المحاكمة التي انتقدها الحلفاء الغربيون وكانت بمثابة اختبار للعدالة في تركيا.

ودفع اعتقال كافالا مجددا بتهم بالضلوع في محاولة انقلاب عام 2016، مراقبين أجانبا ونوابا من المعارضة ونشطاء حقوقيين للتعبير عن الدهشة وخيبة الأمل.

وكتب مقرر البرلمان الأوروبي الخاص بتركيا ناتشو سانتشيث آمور على تويتر: ”لا سبيل للثقة بأي تحسن في تركيا إذا كان الادعاء يقوض أي خطوة للأمام. عودة من جديد إلى العصر المظلم“.

ووصفت إيما سينكلير- ويب مديرة منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ المعنية بتركيا أمر الاعتقال بأنه ”غير قانوني وثأري“ ويتجاهل حكما للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ديسمبر يطالب بإخلاء سبيله فورا.

وأفادت وكالة ”الأناضول“ للأنباء أن الشرطة اعتقلت كافالا فورا عقب الإفراج عنه من سجن كبير في سيليفري غربي اسطنبول واقتادته إلى مقرها بعد إجراء فحوص طبية روتينية.

وقال أنصار لكافالا على حساب على ”تويتر“ إن من المتوقع نقله إلى مكتب المدعي العام بالمحكمة الرئيسية في اسطنبول خلال فترة احتجاز تستمر 24 ساعة. وعندها سيتخذ الادعاء قرارا بشأن ما إذا كان سيتم اعتقاله رسميا وإعادته إلى السجن.

وقضى كافالا أكثر من عامين في السجن في قضية جيزي. وكان متهما بمحاولة الإطاحة بالحكومة بتنظيم الاحتجاجات التي شهدت خروج مئات الآلاف في مسيرات في أرجاء تركيا ضد خطط أردوغان لتطوير حديقة بوسط اسطنبول.

وكافالا محتجز حاليا فيما يتعلق بمحاولة انقلاب في عام 2016 تقول أنقرة إنها من تنفيذ أنصار رجل الدين فتح الله كولن. واعتقلت السلطات عشرات الآلاف من الأشخاص في حملة أعقبت الانقلاب الفاشل.