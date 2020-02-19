إيران.. المتشددون يخوضون الانتخابات البرلمانية بقائمة مشتركة

توصل تياران سياسيان متشددان في إيران إلى اتفاق لخوض الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الجمعة المقبل، بقائمة انتخابية مشتركة، وذلك بعد خلافات عميقة أدت لتغيير موقفهما بضع مرات خلال الساعات الماضية.

جاء ذلك بعد مفاوضات مكثفة أجريت ليلة أمس في العاصمة طهران بين تحالف قوى الثورة بزعامة السياسي البارز محمد باقر قاليباف، وجبهة الصمود المتشددة التي يتزعمها رجل الدين ”مرتضى آغا طهراني“.

وكتب قاليباف في وقت متأخر من مساء الثلاثاء عبر حسابه الرسمي في ”تويتر“ يقول: ”الحمد لله، لقد تحققت وحدة القوى الثورية، متجها نحو برلمان قوي وفعال بكل قوة ”.

وكان الخلاف يتمحور بين التيارين حول الشخصية التي ستتصدر القائمة عن طهران، التي تمتلك 30 مقعدا من أصل 290 مقعدا، إذ ستكون المنافسة شديدة بين الأصوليين والإصلاحيين على مقاعد العاصمة.

واتفقت الأحزاب الأصولية على القبول برئيس بلدية طهران الأسبق محمد باقر قاليباف لتزعم قائمة المتشددين في طهران، فيما حل زعيم جبهة الصمود مرتضى آغا طهراني في المرتبة الثانية ضمن تسلسل قائمة المرشحين للأحزاب المتشددة بالانتخابات.

وأمس الثلاثاء انسحب 238 مرشحا من السباق عن دائرة العاصمة طهران، حسب ما أعلن الثلاثاء رئيس لجنة الانتخابات في طهران ”شكر الله حسن بيكدلي“.

ويخوض الإصلاحيون الانتخابات بقائمة عن العاصمة طهران يتزعمها رجل الدين البارز مجيد أنصاري، وهو مرشح محتمل لرئاسة البرلمان في حال فوز الإصلاحيين.

كما يشعر الإصلاحيون بالتهميش بعدما قرر مجلس صيانة الدستور (هيئة رقابية متشددة) استبعاد العديد من مرشحيهم بينهم النائب الحالي البارز محمود صادقي وإلياس حضرتي وغيرهما.