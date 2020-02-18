بوتين يقيل مهندس نظامه السياسي فلاديسلاف سوركوف

المصدر: أ ف ب

أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أحد أبرز مستشاريه فلاديسلاف سوركوف، المخطط الاستراتيجي في الأزمة الأوكرانية ومهندس مبدأ السلطة التي تعتمد على الرئيس فقط.

وإقالة سوركوف (55 عاما) الشخصية الغامضة في الحياة السياسية الروسية وأحد المقربين من بوتين، أعلنت في مرسوم نشره موقع الكرملين على الإنترنت بدون تحديد مهامه الجديدة المحتملة.

وكان سوركوف استبدل أساسا في 11 شباط/فبراير بمساعد رئيس الإدارة الرئاسية ديمتري كوزاك (61 عاما) بصفته كبير المفاوضين في النزاع في شرق أوكرانيا عند بدء عملية السلام بين موسكو وكييف.

ويظهر العديد من المعارضين الروس العداء لفلاديسلاف سوركوف كونه نظم حين كان في الإدارة الرئاسية إقامة نظام سلطة تكون فيه وسائل الإعلام خاضعة للرقابة والمعارضة منصاعة في البرلمان مع قمع حركة الاحتجاج.

هو مهندس مبدأ وجود سلطة تعتمد بالكامل على شخص فلاديمير بوتين، والذي بني كرد فعل على الفوضى التي عمت في التسعينيات.

اعتبارا من العام 2014 كان أبرز مخطط استراتيجي روسي في الأزمة الأوكرانية التي شهدت ضم شبه جزيرة القرم في 2014 ونزاعا دمويا بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق اوكرانيا والذي أوقع أكثر من 13 ألف قتيل.

وكان الخبير السياسي الكسي تشيسناكوف أعلن رحيل سوركوف من دوائر السلطة العليا في نهاية كانون الثاني/يناير معتبرا أن الكرملين يرغب في ”إحداث تغيير“ في إدارة الأزمة الأوكرانية.