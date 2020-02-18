اعتقلت 30 مرة في 4 أشهر.. قصة ملهمة لسيدة تركية تناضل من أجل حرية ابنها المسجون

المصدر: ا ف ب

بحجابها الملون ومعطفها الطويل الذي يقيها برد أنقرة، لا تسترعي الوالدة التركية ملك تشيتينكايا انتباه الشرطة، لكنها عندما ترتدي سترة تطالب بالعدالة لابنها المسجون فرقان تشيتينكايا، فإن دقائق قليلة فقط تكفي لوصول شرطيتين تأخذانها بصمت وتقتادانها في عربة.

ومنذ بدأت احتجاجاتها، في أواخر أيلول/سبتمبر، اعتقلت هذه المرأة البالغة 43 عاما والأم لثلاثة أبناء، نحو 30 مرة.

لا شيء يثني تشيتينكايا؛ لأنها تحارب من أجل ابنها، تلميذ سلاح الجو الذي لم يكن يناهز الـ19 عاما، عندما سُجن لمشاركته في الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في تموز/يوليو 2016، وحكم عليه في 2018 بالسجن المؤبد.

صوت المظلومين

ولقي مئات التلاميذ العسكريين الآخرين المصير نفسه، وباتوا يواجهون عقودا في السجن لدورهم في مسألة تقول عائلاتهم إنه لم تكن لديهم وسيلة لفهمها.

وتتساءل: ”كيف يمكن لهؤلاء الأولاد أن ينفذوا انقلابا؟“، بعدما تحض المارة على أن ”يكونوا مدركين للظلم والمخالفات والعملية القانونية غير العادلة“ التي مر بها ابنها وآخرون.

وصرخت قبل لحظات من توقيفها: ”رجاء احرصوا على أن يتم سماع أصوات التلاميذ العسكريين“.

وبعد محاولة الانقلاب اعتُقل عشرات آلاف الأشخاص، وفصل قرابة 150 ألف موظف في القطاع العام، أو تعليق عملهم في إطار حملة قمع ضد مجموعات مرتبطة بالانقلاب ومعارضين آخرين للحكومة.

وحكم على 355 تلميذا عسكريا بالسجن المؤبد لدورهم المفترض في الانقلاب، وفق نائب المعارضة عمر فاروق غرغرلي أوغلو، حتى من دون أي ”أدلة ملموسة“، ومعظمهم كانوا ربما ينفذون أوامر رؤسائهم فحسب.

وقال غرغرلي أوغلو، المنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي اليساري: ”العقوبات مجحفة تماما. هم يُعاملون من دون رحمة ويتم استخدامهم كبش فداء“.

ورطة التلاميذ

وعلمت تشيتنيكايا بعد يومين من الانقلاب أن ابنها اعتقل، لكنها كانت تأمل في البدء أن يحقق النظام العدالة، لكن مع المحاكمة تبددت تلك الآمال.

وقالت: ”عندما وافقت محكمة الاستئناف (على الحكم)، بدأت أعتقد أن لا عدالة في هذا البلد، وبدأت أسعى لتحقيق العدالة في الشارع“.

وتصر على براءة ابنها، وتؤكد أن لا أحد في الأسرة لديه صلات بالداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه الحكومة بإصدار أمر الانقلاب.

وكان فرقان في معسكر تدريبي في يالوفا بشمال غرب تركيا، عندما أُبلغ مع عشرات آخرين من جانب قادتهم أن عليهم العودة إلى إسطنبول؛ لأن هجوما إرهابيا قد حصل.

وعادوا ليلا ليجدوا المدينة في فوضى مع أنباء عن دبابات في الشوارع وجنود يقتحمون مباني عامة.

وانتهى الأمر بالتلاميذ العسكريين كما يقولون، في الشارع وهم ينشدون النشيد الوطني بدون أي فكرة بأنهم سيُتهمون لاحقا بدعم انقلاب.

ويقول محامو فرقان، إن موكلهم وزملاءه لم ينخرطوا في أي من المواجهات بين الجنود المؤيدين للانقلاب والحراس المدنيين، والتي اندلعت في وقت لاحق ليلا.

ومع ذلك حكم القضاة على الشبان بالسجن المؤبد بتهمة ”السعي لإلغاء النظام الدستوري“.

ويقول أندرو غاردنر، من منظمة العفو الدولية، إن القضاء الذي تم تطهيره، يفتقر إلى الاستقلالية أو القدرة على التمييز بين الأبرياء أو المذنبين.

وأملهم الوحيد هو محكمة النقض، أعلى محكمة استئناف، وقد سبق لها أن أسقطت إدانات متصلة بالانقلاب.

مسيرة العدالة

مرة كل أسبوعين منذ إدانة ابنها، تقوم تشيتينكايا برحلة بالحافلة ذهابا وإيابا تستمر 20 ساعة لزيارته في سجن سيليفري الواقع على مشارف إسطنبول.

وخلال واحدة من تلك الرحلات قررت القيام بـ ”مسيرة العدالة“ من أنقرة إلى السجن لتسليط الضوء على قضية ابنها.

لكنها اعتقلت الشهر الماضي، حتى قبل أن تبدأ السير، واحتجزت ثلاثة أيام، وتواجه اليوم ثلاث دعاوى قانونية بسبب تحركاتها.

وتتهمها الوثائق القضائية بالانتماء إلى ”منظمة إرهابية مسلحة“.

وفي مقابلة بمنزلها، قالت إنها لم تكن مدركة في السابق للظلم في تركيا، بل صوتت لأردوغان في الماضي.

وأوضحت: ”كنت ربة منزل منشغلة ببيتي وأولادي، كنا نصدق ما نشاهده على التلفزيون، هذه التجربة علمتنا أن وسائل الإعلام لا تنقل الحقيقة“.

ومؤخرا، استجوب رجلان، قالا إنهما شرطيان، زوجها (من ساعتين إلى ثلاث ساعات)، وأبلغاه أن يوقف أفعال زوجته، وقيل له: ”فكر بولديك الآخرين“.

وقد أثرت المحنة على الوالدة، التي قالت: ”في البدء عندما كنت أذهب لزيارة ابني كنت أبكي باستمرار، لم أكن قادرة على وقف دموعي، بل حتى فكرت بالانتحار“.

لكنها لم تستسلم، متابعة: ”أعتقد أن الشخص المحق يجب ألا يخشى شيئا، أستمد شجاعتي من براءة الأولاد“.