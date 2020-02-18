العراق.. مباحثات لاستئناف وتوسيع مهام ”الناتو“

بحثت بعثة حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، الثلاثاء، استئناف وتوسيع مهام الحلف في العراق، المتمثلة بتدريب وتقديم المشورة للقوات المحلية؛ لرفع قدراتها في محاربة تنظيم ”داعش“ المتشدد.

جاء ذلك في لقاء جمع رئيس الأركان العراقي عثمان الغانمي، برئيسة بعثة الناتو في العراق الجنرال جيني كاردينيا، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع العراقية.

وذكر البيان أن ”الجانبين أكدا أهمية الاتفاق الذي جرى بين الحكومة العراقية وبعثة الناتو، لاستئناف مهام البعثة وتوسيع عملها في العراق“.

وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت، في الثاني من شباط/فبراير الجاري، عن توصلها إلى اتفاق مع الناتو لتوسيع مهام الحلف في البلاد.

ونقل البيان عن الغانمي قوله، إن ”اللقاءات والاجتماعات السابقة سارت بشكل جيد وممتاز وخرجت بتوصيات وقرارات مهمة لاستمرار واستئناف عمل بعثة الناتو في العراق وتوسيع العمل، خاصة في مدارس الصنوف ومعسكرات التدريب“.

وأضاف أن التعاون بين الناتو والعراق سيشمل أيضا: ”زيادة المقاعد للدورات الخارجية، واستيعاب أكبر عدد ممكن من الكوادر العراقية؛ لإكسابها التجربة والخبرات والاحتكاك مع الجيوش المتطورة“.

بدورها قالت كاردينيا، إن ”بعثة الناتو تمتلك خططا كثيرة للفترة القادمة، والتي تهدف إلى توسيع وتطوير العمل في العراق“.

ويتولى ”الناتو“ عبر نحو 500 فرد من العسكريين والمدنيين مهمة تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية؛ بناء على طلب حكومة بغداد لرفع قدرة قواتها ومنع عودة تنظيم ”داعش“.

وفي الـ4 من كانون الثاني/ يناير الجاري، قرر الناتو تعليق أنشطته في تدريب القوات العراقية مؤقتا، وقال إنه سيركز جهوده على حماية أفراد بعثته في العراق.

وجاء القرار بعد يوم من مقتل قائد ”فيلق القدس“ الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في ”الحشد الشعبي“ العراقي أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.

وردت إيران، في الـ8 من كانون الثاني/يناير، بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنودا أمريكيين في شمالي وغربي العراق.