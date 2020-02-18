إيران.. انهيار اتفاق بين المتشددين لخوض الانتخابات البرلمانية بقائمة موحدة

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بفشل اتفاق جرى التوصل إليه في وقت متأخر من الليلة الماضية بين أهم قائمتين للتيار الأصولي المتشدد لتشكيل قائمة موحدة، لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة يوم الجمعة المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون ”جوان“، أن الاتفاق المعلن أمس بين تحالف القوى الثورية بزعامة محمد باقر قاليباف، وجبهة الصمود التي يتزعمها رجل الدين المتشدد ”مرتضى آغا طهراني“، انهار مجدداً عقب اجتماع عقد صباح اليوم الثلاثاء.

وقال المرشح عن جبهة الصمود المتشدد ”وحيد يامين بور“: إن ”الوحدة فشلت مرة أخرى. ليس لدينا الوقت حتى نأسف لذلك. سوف أبقى في المنافسة. نحتاج إلى إطلاق مشروع جديد بمساعدة الشباب الثوري المستقل“.

وفي غضون ذلك، انتقد المرشح عن تحالف القوى الثورية ”أمير سياح“، عبر صفحته على ”تويتر“، مرشحي جبهة الصمود عقب انتهاء الاجتماع الذي عقد اليوم، قائلاً: ”لم يتوصلوا إلى اتفاق؛ لأن حصتهم قليلة؟ هل تعتقد أن البرلمان هو طاولة طعام؟“.

ويشارك التيار الأصولي المتشدد بنحو 8 قوائم في الانتخابات البرلمانية، هي: ”تحالف القوى الثورية، جبهة الصمود، شانا، الجهاديون، الشعب، المنشدون، تحالف نهاية القصة، قائمة المتخصصون، بيت الشعب، قائمة الأم، والباحثون عن العدالة“.

ويرى بعض المراقبين الإيرانيين أن حداد عادل صهر المرشد علي خامنئي أهم الشخصيات الرافضة لدخول قائمة القوى الثورية في تحالف مع جبهة الصمود؛ لأن الأخيرة على صلة بالرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد الذي يعد مرشده الروحي مصباح يزدي.

وبدأت الخميس الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية، وتستمر قبل موعد الانتخابات بيوم واحد، ويحق لنحو 58 مليون إيراني من أصل 83 مليونا المشاركة بالانتخابات البرلمانية.

وكان مجلس صيانة الدستور (هيئة رقابية على الانتخابات) استبعد العديد من مرشحي التيار الإصلاحي، من بينهم محمود صادقي، وإلياس حضرتي، وعلي مطهري، وبروانه سلحشور.