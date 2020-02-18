تجدد التظاهرات الطلابية المناهضة للنظام في إيران (فيديو)

تظاهر طلاب جامعة ”أبو علي سينا“ بمدينة همدان غرب إيران، اليوم الثلاثاء؛ احتجاجا على اعتقال سلطات النظام عددا من النشطاء المعارضين، فضلا عما اعتبروه عدم استقلال الجامعات.

ووثقت مقاطع فيديو تداولها ناشطون إيرانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، تنظيم طلبة جامعة أبو علي، وقفة احتجاجية داخل أسوار الجامعة، حيث ردد المحتجون شعارات: ”الاستقلال، الحرية، الجامعة إيرانية“.

ونشر حساب ”الطلبة المتحدون“ مقطع فيديو عبر موقع التواصل ”تويتر“، حيث كتب: ”وقفة احتجاجية لطلبة جامعة أبو علي سينا بهمدان؛ اعتراضا على اعتقال السلطات للناشطة بهارة هدايت وعدم استقلال الجامعة“.

كما نشر الصحفي المعارض ”نيكي محجوب“، مقطع فيديو آخر للوقفة الاحتجاجية للطلبة الإيرانيين، حيث علق يقول: ”وقفة احتجاجية لطلبة جامعة أبو علي سينا تزامنا مع أربعينية ضحايا الطائرة الأوكرانية واحتجاجا على القمع في إيران“.

تجمع دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی، بوعلی سینا همدان در چهلم جانباختگان انهدام هواپیما و سرکوب در ایران pic.twitter.com/qmER1CoPsV — NIKI MAHJOUB (@nikimahjoub) February 18, 2020

يأتي هذا بعدما نظم طلبة جامعيون إيرانيون في عدد من جامعات العاصمة طهران، منها جامعة ”أمير كبير“، تظاهرات الأحد الماضي؛ احتجاجا على تورط النظام في عدد من الأحداث خلال الفترة الأخيرة، أبرزها قمع الاحتجاجات المطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي وإسقاط الطائرة الأوكرانية.

وكانت وسائل إعلام إيرانية معارضة، كشفت أمس الإثنين، أن سلطات النظام نشرت قوات أمنية مكثفة أمام عدد من الجامعات، من بينها جامعة شريف بالعاصمة طهران؛ خشية خروج طلاب في مظاهرات، وذلك بعد تصاعد التظاهرات الطلابية ضد النظام.

وقوبلت التظاهرات الطلابية في جامعة أمير كبير، بمحاصرة قوات الأمن لتفريق المحتجين، كما واجه المتظاهرون تدخلا من زملائهم من طلبة الباسيج (التعبئة) التابعين لقوات الحرس الثوري بالجامعة، والذين عملوا على مهاجمتهم.

وكان الطلبة المحتجون أدانوا في تظاهراتهم ما وصفوه بـ ”الحكومة العسكرية“ في ظل سيطرة الحرس الثوري على مقاليد الأمور، فضلا عن تورط قوات الحرس في إسقاط الطائرة الأوكرانية، التي كان أغلب ضحاياها من الإيرانيين.

كما ندد المحتجون بإجراء النظام للانتخابات البرلمانية، خلال الشهر الجاري، دون النظر في تغيير سياساته الحاكمة، إذ جاء في إحدى لافتاتهم: ”الشعب يعاني الفقر وأنتم تفكرون في الانتخابات“.