روسيا: اعتزام أمريكا نشر أسلحة في الفضاء ضربة قاضية للأمن

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قالت وكالة الإعلام الروسية اليوم الإثنين، نقلا عن وزارة الخارجية، إن خطط الولايات المتحدة نشر أسلحة في الفضاء ستوجه ضربة قاضية للتوازن الأمني الحالي في الفضاء. وأضافت وزارة الخارجية؛ أن روسيا ليس لديها خطط لحل المشاكل في الفضاء باستخدام الأسلحة.