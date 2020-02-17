إسلام أباد تؤكد فرار الناطق السابق باسم طالبان باكستان من السجن

أكد وزير الداخلية الباكستاني، إيجاز أحمد شاه، صحة الأنباء المتعلقة بفرار الناطق السابق باسم حركة طالبان في باكستان، إحسان الله إحسان، من محبسه الذي كان محتجزا فيه منذ 3 سنوات.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن بلاده اتخذت عددا من الخطوات لإلقاء القبض على إحسان.

وتأتي هذه المعلومات؛ بعد انتشار مقطع صوتي على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، منسوب لإحسان الله إحسان، يقول فيه إنه فرّ من مكان احتجازه، يوم 11 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأضاف في التسجيل، أن استسلامه للسلطات الباكستانية عام 2017، جاء بموجب اتفاق بين طالبان وإسلام أباد. مبينا أن الأخيرة انتهكت الاتفاق ولم تلتزم به.