لاريجاني: إيران مستعدة لمساعدة لبنان على تحسين أوضاعه الاقتصادية

أعلن رئيس مجلس الشورى في إيران، علي لاريجاني، الإثنين، عن استعداد بلاده للمساعدة على تحسين الأوضاع الاقتصادية في لبنان.

جاء ذلك خلال لقاء لاريجاني الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر الرئاسة شرقي بيروت.

وقال بيان للرئاسة اللبنانية، إن ”لاريجاني نقل إلى عون رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني تناولت العلاقات اللبنانية-الإيرانية وسبل تطويرها“.

كما تضمنت الرسالة تجديد الدعوة الإيرانية للرئيس اللبناني لزيارة طهران.

وهنأ لاريجاني عون على تشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا لها التوفيق والنجاح في تعزيز الاستقرار والأمن في البلاد.

وأعرب عن استعداد إيران للمساعدة على تحسين الأوضاع الاقتصادية في لبنان.

كما التقى لاريجاني في وقت لاحق، رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في مقره غربي بيروت، ورئيس الحكومة حسان دياب.

ووصل لاريجاني إلى بيروت مساء أمس في زيارة رسمية تستمر يومين، قادما من دمشق بعد لقائه الرئيس السوري بشار الأسد.

ويعاني لبنان من أسوأ أزمة مالية واقتصادية، منذ سنوات الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

وبلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية) 2300 ليرة، بزيادة 47% عن سعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات.

ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد لبنان احتجاجات شعبية تطالب برحيل كل الطبقة السياسية الحاكمة، كما ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسة ومؤسسات حكومية.