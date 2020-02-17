قيادات إسرائيلية تتوقع أزمة عميقة مع واشنطن إذا عاد الحزب الديمقراطي للبيت الأبيض

يعتقد قيادي المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، أن فوز الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إذا ما تحقق، فإنه سيضع إسرائيل في مشكلة عميقة.

وفي مقابلة مع صحيفة ”جيروزاليم بوست“ ستنشر كاملة في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، قال القيادي الثاني في ائتلاف أزرق وأبيض، أن بنيامين نتنياهو أتلف العلاقات الإسرائيلية مع الحزب الديمقراطي الأمريكي، وقام خلال فترة رئاسته للحكومة الإسرائيلية باتخاذ مواقف وإجراءات أغضبت قيادة الحزب الأمريكي المعارض لدونالد ترامب.

وأضاف أن إسرائيل، في حال فوز الديمقراطيين ستجد نفسها في مشكلة عميقة جدا، وستكون فترة رئاسة باراك أوباما بما كانت شهدته من أزمات مع نتنياهو، مجرد ”بروفة“ للأزمة العميقة والتوتر الذي ستشهده العلاقات بين واشنطن وتل أبيب“، حسب قوله.

وانتقد لابيد، وهو وزير مالية سابق، اختيار رون ديرمر سفيرا لإسرائيل في واشنطن، قائلا إن ديرمر هو في واقع الحال سفير شخصي لنتنياهو وليس لتل أبيب، وإنه في تنسيقه بين نتنياهو وقيادات الحركة الانغليكانية، ساعد على توسيع شقة الخلاف في العلاقة الإسرائيلية مع قيادات الحزب الديمقراطي الأمريكي.