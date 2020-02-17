عراك بالعصي بين أنصار مرشحين للانتخابات البرلمانية الإيرانية (فيديو)

قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إيرانية، اليوم الإثنين، إن مواجهات بالعصي اندلعت بين أنصار اثنين من مرشحي الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبل.

وذكر موقع ”الأخبار العاجلة“ الإيراني، أن مواجهات عنيفة بالعصي اندلعت، اليوم، بين مرشحي النائب الحالي في البرلمان عن التيار الأصولي المتشدد عدل هاشم بور، والمرشح عن التيار الإصلاحي رجل الدين محمد موحد عن مدينة دهدشت التابعة لمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد الواقعة جنوب غرب إيران.

وأظهر مقطع فيديو تناقلته مواقع إيرانية، المواجهات بالعصي بين أنصار المرشح الأصولي المتشدد عدل هاشم بور، والإصلاحي محمد موحد.

درگیری دهدشت میان طرفداران کاندیدتورهای انتخابات

واقعا“ متأسفم pic.twitter.com/GUAAArSJBC — M_Q_9 (@soltan_MQ9) February 17, 2020

وفي سياق متصل، تداولت مواقع إيرانية مقطع فيديو يظهر عناصر تطلق النار في إحدى المدن؛ تأييدا لمرشح للانتخابات البرلمانية، ولم تحدد وسائل الإعلام هوية المرشح والمدينة التي ترشح عنها.

جو دالتون کاندید نمایندگی مجلس شده از حوزه تگزاس سیتی.. pic.twitter.com/ug2rAwIKXV — شهاب (@shahab7452) February 17, 2020

إلى ذلك، قالت لجنة الانتخابات الإيرانية، في وقت سابق، إنها رصدت عمليات اختراق في الحملة الانتخابية للمرشحين، التي بدأت يوم الخميس الماضي، من خلال وضع بعض المرشحين لافتات لهم على إشارات المرور في الطرق، وكذلك استخدام سيارات ومكبرات صوت.

ومن المقرر أن يصوت نحو 58 مليون إيراني في الانتخابات المقررة، الجمعة؛ لاختيار 290 نائبا للبرلمان القادم، بدورته الحادية عشر، من أصل نحو سبعة آلاف و148 مرشحا للانتخابات.