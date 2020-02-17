لاريجاني أول مسؤول أجنبي يصل إلى بيروت بعد تشكيل حكومة حسان دياب

وصل إلى بيروت ليلة الأحد، علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، ليكون بذلك أول مسؤول أجنبي يزور لبنان في أعقاب تشكيل الحكومة الجديدة وإحرازها الثقة البرلمانية.

ووصل المسؤول الإيراني إلى العاصمة اللبنانية قادما من دمشق، حيث التقى الرئيس بشار الأسد، على رأس وفد ضم عددا من ‏الشخصيات البرلمانية والسياسية، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقي خلالها كبار المسؤولين‎.‎

وأشار لاريجاني إلى أن ”طهران حريصة على أن ترى لبنان دوما بلدا حرا مستقلا وذا سيادة“، بحسب ما نقلت وكالة مهر الإخبارية الإيرانية الرسمية.

وأضاف لاريجاني أن الهدف من زيارته هو لقاء نظيره اللبناني ومسؤولين آخرين لبحث التطورات الإقليمية وفلسطين والروابط المشتركة.

وقالت الوكالة الإيرانية إن لاريجاني سيلتقي اليوم أمين عام حزب الله حسن نصر الله، ومجموعة من الشخصيات اللبنانية والفلسطينية، إضافة لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة الجديدة حسان دياب.