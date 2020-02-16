إيران.. تظاهرات طلابية تهتف ضد النظام في طهران (فيديو)

تظاهر طلبة إيرانيون في جامعة ”أمير كبير“ بالعاصمة الإيرانية طهران احتجاجًا على تورط النظام في عدد من الأحداث خلال الفترة الأخيرة، أبرزها قمع الاحتجاجات المطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي وإسقاط الطائرة الأوكرانية.

ووثقت مقاطع فيديو تداولها ناشطون ومواقع إخبارية معارضة عبر منصات التواصل الاجتماعي التظاهرات الطلابية، حيث ردد المحتجون شعارات مناوئة للنظام أعربوا فيها عن غضبهم ورفضهم لسياسات النظام الإيراني.

وطالب المحتجون السلطات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في المعتقلات لا سيما السيدات، ومنهن نسرين ستوده ونرجس محمدي وبهاره هدايت اللاتي يقبعن في المعتقلات نتيجة رفضهن سياسات النظام.

طلاب جامعة في #إيران يحتجون على قمع السلطات للتظاهرات و يطالبون بالإفراج عن المعتقلين.. وقوات الأمن تحاول تفريقهم#إرم_نيوز pic.twitter.com/McLP59yIXA — إرم نيوز (@EremNews) February 16, 2020

دانشجویان #دانشگاه_امیرکبیر امروز در #تجمع_اعتراضی خود شعارهای مختلفی دادند. یکی از این شعارها «نه پادگان نه بنگاه درود بر دانشگاه» بود pic.twitter.com/tkUHBhPBzh — ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 16, 2020

وحمل المتظاهرون شعارات ولافتات تشير إلى تورط النظام في قتل أكثر من 1500 من المحتجين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة التي اندلعت في نوفمبر من العام الماضي رفضًا لقرار زيادة أسعار الوقود.

وأدان المحتجون تورط قوات الحرس الثوري في إسقاط الطائرة الأوكرانية التي كان أغلب ضحاياها من الإيرانيين، فيما نددوا بإجراء النظام للانتخابات البرلمانية خلال الشهر الجاري دون النظر في تغيير سياساته الحاكمة حيث جاء في إحدى لافتاتهم، ”الشعب يعاني الفقر وأنتم تفكرون في الانتخابات“.

براساس گزارش‌های رسیده به بی‌بی‌سی فارسی امروز تعدادی از دانشجویان دانشگاه #امیرکبیر تهران دست به تجمع اعتراضی در این دانشگاه زده‌اند.

برخی از شعارهای دانشجویان را در این ویدیو ببینید pic.twitter.com/ObgOPM1318 — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) February 16, 2020