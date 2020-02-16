 إيران.. تظاهرات طلابية تهتف ضد النظام في طهران (فيديو) – إرم نيوز‬‎

إيران.. تظاهرات طلابية تهتف ضد النظام في طهران (فيديو)

إيران.. تظاهرات طلابية تهتف ضد النظام في طهران (فيديو)

المصدر: مجدي عمر – إرم نيوز

تظاهر طلبة إيرانيون في جامعة ”أمير كبير“ بالعاصمة الإيرانية طهران احتجاجًا على تورط النظام في عدد من الأحداث خلال الفترة الأخيرة، أبرزها قمع الاحتجاجات المطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي وإسقاط الطائرة الأوكرانية.

ووثقت مقاطع فيديو تداولها ناشطون ومواقع إخبارية معارضة عبر منصات التواصل الاجتماعي التظاهرات الطلابية، حيث ردد المحتجون شعارات مناوئة للنظام أعربوا فيها عن غضبهم ورفضهم لسياسات النظام الإيراني.

وطالب المحتجون السلطات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في المعتقلات لا سيما السيدات، ومنهن نسرين ستوده ونرجس محمدي وبهاره هدايت اللاتي يقبعن في المعتقلات نتيجة رفضهن سياسات النظام.

وحمل المتظاهرون شعارات ولافتات تشير إلى تورط النظام في قتل أكثر من 1500 من المحتجين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة التي اندلعت في نوفمبر من العام الماضي رفضًا لقرار زيادة أسعار الوقود.

وأدان المحتجون تورط قوات الحرس الثوري في إسقاط الطائرة الأوكرانية التي كان أغلب ضحاياها من الإيرانيين، فيما نددوا بإجراء النظام للانتخابات البرلمانية خلال الشهر الجاري دون النظر في تغيير سياساته الحاكمة حيث جاء في إحدى لافتاتهم، ”الشعب يعاني الفقر وأنتم تفكرون في الانتخابات“.

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