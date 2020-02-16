فنزويلا تجري تدريبات عسكرية مع سعي مادورو لإظهار القوة

أجرى جيش فنزويلا تدريبات يوم السبت شهدت نشر مسلحين مدنيين ومركبات مدرعة في العاصمة كراكاس وأنحاء البلاد في مسعى من الرئيس نيكولاس مادورو لإظهار القوة مع استعداد واشنطن لتشديد العقوبات.

ويتهم مادورو الولايات المتحدة بالتحضير لغزو بلاده الأمر الذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2017 بأنه ممكن. وشددت واشنطن العقوبات الاقتصادية على حكومة كراكاس منذ العام الماضي.

وتأتي التدريبات بعد أيام من قرار مادورو دمج قوات الاحتياط المدنية، التي تتألف من نحو أربعة ملايين متطوع ذوي مهارات عسكرية محدودة، في القوات المسلحة رسميا إلى جانب الجيش والبحرية وسلاح الجو والحرس الوطني.

وفي تدريبات شاهدها صحفيون من رويترز على طريق سريع في شرق كراكاس، شارك عدة مئات من الجنود والمسلحين المدنيين في تمرين لمدة عشر دقائق شمل سبل منع ”الغزاة“ من دخول العاصمة.