”مراسلون بلا حدود“ تحذر إيران من إعدام صحفي معارض

حذرت منظمة ”مراسلون بلا حدود“ المعنية بالدفاع عن حقوق الصحفيين، السلطات الإيرانية من تنفيذ الإعدام ضد الصحفي المعارض، ومدير موقع آمد نيوز ”روح الله زم“ الذي احتجزه الحرس الثوري في منتصف أكتوبر/تشرين الماضي من العراق.

ورفضت المنظمة، في بيان نشرته إذاعة ”فردا“ الإيرانية المعارضة اليوم السبت، الاتهامات الموجهة ضد الصحفي، معتبرة محاكمته غير عادلة.

وقالت إن ”بعض التهم الموجهة إلى الصحفي قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام“، واصفة القاضي المتشدد أبو القاسم صلواتي الذي يتولى محاكمة الصحفي المعارض بأنه ”جلاد الصحفيين والمدونين على شبكة الإنترنت“.

وأشارت تقارير صحفية إيرانية الأسبوع الماضي، إلى أن ”روح الله زم“ سيواجه عقوبة الإعدام بعدما وجهت له المحكمة في أول جلسة تهمة ”الفساد في الأرض والتجسس“، وهي تهم بموجب القانون تؤدي إلى الإعدام.

وعقدت الجلسة الأولى لقضية روح الله يوم الإثنين الماضي، في محكمة طهران الثورية، حيث واجه أربع تهم تتعلق بـ“التجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية من خلال إحدى أجهزة المخابرات في المنطقة“، و“التجسس لصالح المخابرات الفرنسية“ و“التعاون مع الحكومة الأمريكية ضد إيران“.

وتقول منظمة مراسلون بلا حدود، إن الصور والتقارير التي أصدرتها المحكمة لم تذكر وجود محام للصحفي المتهم.

ونقلت المنظمة عن أقرباء روح الله زم قولهم إن السلطات نصحت الصحفي ”ألا يزيد وضعه سوءا وأنه لن يكون له محام مستقل“.

وقال رضا مويني رئيس مكتب مراسلون بلا حدود لشؤون إيران وأفغانستان، إن ”حياة روح الله زام في خطر، ومحاكمته تنتهك القانون المحلي والقانون الدولي“.