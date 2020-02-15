دوي انفجار ضخم في قاعدة جوية بمدينة الأهواز الإيرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بسماع دوي انفجار ضخم، داخل قاعدة جوية في مدينة الأهواز جنوبي البلاد.

ونقل موقع ”عصر إيران“ المحلي عن قائد دعم الدفاع الجوي بالمنطقة الجنوبية الغربية في إيران، قوله: إن الانفجار وقع في القاعدة الجوية الخامسة في العميدية، جنوب إقليم الأهواز.

وأشار إلى أن دوي الانفجار سمع في منطقة العميدية والمدن المجاورة لها بإقليم الأهواز.

وقال إن سبب الانفجار ”ذخائر منتهية الصلاحية“، وناشد المواطنين بـ“عدم القلق من الانفجار“.

كما أكدت قناة ”إيران إنترناشيونال“ النبأ، دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل.