إيران.. مرضى وذووهم يحتجون على إهمال وزارة الصحة (صور)

نظم مرضى القدرات الخاصة وضمور العضلات الشوكي المعروف بـ S.M.A وعدد من ذويهم في إيران، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة اعتراضا على ما اعتبروه إهمال السلطات في علاجهم.

وتداول نشطاء إيرانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي صورا توثق الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الصحة، حيث أكد المحتجون ضمن اعتراضهم، عدم توفير السلطات الإيرانية الأدوية اللازمة لعلاج ذويهم من المرضى سواء أدوية محلية أم مستوردة.

ونوهت صفحة لذوي القدرات الخاصة في إيران عبر ”تويتر“ إلى أن ”السلطات الإيرانية لا تُخضع مرضى S.M.A للتأمين الاجتماعي بل وحتى لا تُعرف هذا المرض ضمن الأمراض الخطيرة رغم إصابة العديد من المواطنين به“.

وأشارت تقارير محلية، في وقت سابق، إلى تصاعد أزمة نقص الأدوية في الأسواق الإيرانية، حيث تم تسجيل حالات عدة لبيع أدوية منتهية الصلاحية ومغشوشة في ”السوق السوداء“.

وتشهد إيران، في الآونة الأخيرة، ظاهرة عُرفت بـ ”التهريب العكسي“ للأدوية؛ وهي ظاهرة تهريب أصناف من الأدوية في حقائب المسافرين إلى خارج البلاد في ظل أزمة سقوط العملة المحلية، وموجة غلاء الأسعار التي تشهدها البلاد.