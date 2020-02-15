إيران تعترف بعدم قدرتها على فتح الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية وترفض تسليمه 

اعترف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأن بلاده لا يمكنها استخراج المعلومات من الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة، في الوقت الذي جدد فيه رفض طهران تسليم الصندوق لدولة أخرى.

وتطالب دول من بينها كندا وأوكرانيا وغيرهما إيران بتسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري بصاروخين في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي، قرب العاصمة طهران، ما أسفر عن مقتل 176 راكبًا كانوا على متنها، أغلبهم من الإيرانيين، الأمر الذي ترفضه طهران.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، اليوم السبت، قول ظريف إنه ”لا يمكن لإيران استخراج معلومات الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية، وإنها لن تسلمه لأي حكومة أجنبية“.

وأضاف ظريف:“إيران طلبت المساعدة لاستخراج المعلومات من الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية من طراز بوينغ 373، إلا أنه لم يتم منحنا البرامج والمعدات اللازمة لفتح هذا الصندوق“.

ودافع وزير الخارجية الإيراني عن قرار عدم تسليم طهران للصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية لدول أجنبية، قائلًا:“لنا الحق في إجراء تحقيقات في الطائرة بموجب قانون الطيران الدولي“.

وتابع:“إيران تحتاج إلى برامج وكابلات ومعدات متخصصة من الولايات المتحدة أو دول غربية أخرى لاستخراج المعلومات من الصندوق الأسود، وقد طلبنا منها المساعدة.. هذه قضية إنسانية، لماذا لم يعطونا البرنامج؟ لماذا لم يقدموا لنا خبراتهم؟“.