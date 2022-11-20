زعيم كازاخستان يجري انتخابات رئاسية مبكرة للتخلص من ظل سلفه

يجري رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف انتخابات رئاسية مبكرة اليوم الأحد، في حكم المؤكد أنه سيفوز بها، ويشدد قبضته على السلطة بعد أقل من عام من تهميشه لسلفه نور سلطان نزارباييف الذي حكم البلاد طويلا.

وصعد الدبلوماسي السابق توكاييف للسلطة في 2019 بعدما اختاره نزارباييف بنفسه لخلافته.

وظل نزارباييف الحاكم الوحيد للبلاد منذ العهد السوفيتي، لكن توكاييف أدار ظهره لأستاذه السابق بعد انتفاضة في يناير/ كانون الثاني وصفها بأنها محاولة انقلاب.

ومن شأن تحقيق فوز انتخابي جديد، وهو أمر مسلم به في ظل خوضه السباق أمام خمسة مرشحين مغمورين، أن يمنح توكاييف (69 عاما) تفويضا مطلقا على غرار ذلك الذي حظي به نزارباييف وهو يرسخ حكم الفرد خلال خمس ولايات رئاسية متتالية.

وتخلى نزارباييف، الذي ظل متمسكا بمناصب مهمة بعد التنحي عن الرئاسة، عن تلك المناصب خلال انتفاضة قتل فيها 238 شخصا.

وأجبر توكاييف منذ ذلك الحين حلفاء نزارباييف على ترك مناصب أخرى، وأعاد اسم العاصمة إلى آستانة بعد أن كانت تحمل اسم نور سلطان تكريما للرئيس السابق.

واستعان توكاييف بروسيا لإخماد الانتفاضة، لكنه حافظ منذ ذلك الحين على مسافة مع موسكو، متجنبا التعبير عن أي تأييد علني لحربها في أوكرانيا.

وأشرف توكاييف على إصلاحات دستورية حددت فترة الرئاسة بولايتين، كما تعهد بتقليل الفجوة بين الدخول بالقضاء على الفساد ومن خلال توزيع أكثر عدلا للثروة.

وقال اليوم الأحد، إنه سيواصل "إعادة ضبط" النظام السياسي بالدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة العام المقبل.

كما استقال من الحزب الحاكم هذا العام، وأشرف على إصلاحات سهلت تأسيس أحزاب سياسية جديدة.

وتوقعت استطلاعات رأي بألّا يتمكن أي من المرشحين الخمسة الآخرين من الحصول على نسبة أصوات تتخطى الـ 10%.

وبحلول الظهيرة بالتوقيت المحلي، أدلى ما يصل إلى 39 % من الناخبين بأصواتهم.

ومن المتوقع نشر بيانات استطلاع رأي الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع بعد ساعات من إغلاق مراكز التصويت أبوابها في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت غرينتش).

وينتظر صدور النتائج الأولية غدا الإثنين.