طهران تعلق على توقيف أمريكا شحنة أسلحة إيرانية مرسلة إلى الحوثيين

نفى مندوب إيران في الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، اليوم الجمعة، قيام البحرية الأمريكية بتوقيف شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.

وقال روانجي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ ونقلتها الوكالة الرسمية ”إيرنا“، إن“الرواية الأمريكية بتوقيف أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى اليمن ليست سوى ادعاءات كاذبة“، مضيفًا أن“هذه المزاعم الأمريكية تعد استمرارًا لحملة الدعاية الأمريكية ضد إيران“.

وكتب روانجي ردًا على تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول مصادرة الأسلحة المرسلة إلى اليمن، قائلًا:“الحملة الدعائية الأمريكية ضد إيران مستمرة“.

وأضاف:“بصرف النظر عن الادعاءات السخيفة بمصادرة الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، تستخدم الولايات المتحدة تقرير الأمم المتحدة لتقول إن إيران مسؤولة عن مهاجمة المنشآت النفطية السعودية“، مبينًا أنه ”في الواقع، لا يشير هذا التقرير إلى مسؤولية إيران“.

وتناول تقرير صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن، يوم الأربعاء الماضي، قضايا تشمل شحنات الأسلحة إلى اليمن، والهجمات على منشآت النفط السعودية وغيرها من القضايا ذات الصلة باليمن، لكن الخبراء لم يتوصلوا بعد إلى أن مصدر الأسلحة المرسلة إلى اليمن كانت إيران.

وفي وقت سابق من، اليوم الجمعة، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن البحرية الأمريكية اعترضت 358 صاروخًا إيراني الصنع ومكونات أسلحة أخرى كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن، مضيفًا أن“شحنة الأسلحة جرى اعتراضها في التاسع من الشهر الجاري في بحر العرب“.