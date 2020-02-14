أمريكا تتوصل لاتفاق مع حركة طالبان لخفض العنف في أفغانستان

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق لخفض أعمال العنف مع حركة طالبان مما قد يؤدي إلى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال المسؤول للصحفيين خلال مؤتمر أمني في ميونيخ إن اتفاق خفض العنف لمدة 7 أيام لم يبدأ بعد.

والتقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الدفاع مارك إسبر مع الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال المؤتمر، اليوم الجمعة.

وجاء الإعلان بعد يوم من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ثمة ”فرصة جيدة“ للتوصل لاتفاق مع طالبان لخفض القوات الأمريكية في أفغانستان.

ومن شأن الاتفاق على سحب عدد كبير من القوات أن يمثل دفعة لترامب الذي تعهد مرارًا بإنهاء ”حروب لا تنتهي“، فيما يسعى إلى إعادة انتخابه لولاية ثانية في تشرين الثاني/ نوفمبر .