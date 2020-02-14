مقتل 20 شخصا في هجوم على قرية وسط مالي

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الجمعة، بمقتل نحو 20 شخصا في هجوم تعرضت له قرية بقضاء بانكاس وسط دولة مالي.

وذكرت إذاعة فرنسا الدولية (RFI) نقلا عن مصادر محلية أن قرية أوغوساغو وسط مالي تعرضت لهجوم أسفر عن وقوع قتلى.

وأوضحت أنه فيما لم ترد أنباء رسمية عن حصيلة القتلى، قالت جمعية ”تابيتال بولاكو“، وهي بمثابة رابطة لأبناء قومية الفولاني (شعوب في غرب أفريقيا) إن نحو 20 شخصا قتلوا في الهجوم.

يشار إلى أن القرية نفسها الواقعة في قضاء ”بانكاس“ تعرضت لهجوم في آذار/ مارس الماضي، أسفر عن مقتل 134 مدنيا على الأقل من بينهم نساء وأطفال وإصابة 55 شخصا، وفقا للأمم المتحدة.

وكانت مصادر محلية قد قالت إن منفذي هجوم مارس كانوا على خلاف تاريخي مع قبائل الفولاني المشتغلة بتربية الماشية، سببه البحث عن مناطق للنفوذ والانتجاع والصيد، وقد وصل هذا الخلاف إلى صراع مسلح خلال السنوات الأخيرة.