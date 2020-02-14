إيران: أمريكا مصدر الهجوم الإلكتروني الأخير

أعلن رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني العميد غلام رضا جلالي اليوم الجمعة، أن مصدر الهجوم السيبراني الأخير على إيران، هو الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية.

وقال العميد جلالي في تصريحات صحفية، إن ”الهجمات الإلكترونية الأمريكية ضد إيران، كانت ردة فعل من واشنطن على الإطاحة بالطائرة الأمريكية المسيرة العام الماضي، والهجوم على قاعدة عين الأسد التي تتمركز بها القوات الأمريكية غرب العراق“.

واعتبر أن الهجوم الإلكتروني الأخير على إيران كان بهدف اختبار تنفيذ هجوم أكبر وهي هجمات من نوع DDoS، وتم إيقاف الهجوم والتصدي له من قبل الجهات المختصة في إيران.

وأضاف جلالي: ”نظرا لأن الأمريكيين لم يتمكنوا من الاستجابة عسكريا للرد على الإطاحة بطائرتهم دون طيار في المياه الإيرانية، وهجومنا الصاروخي على قاعدة عين الأسد، فقد استجابوا بالضغط الاقتصادي المستمر والهجمات الإلكترونية“.

وقال المسؤول الحكومي: ”الهجوم الأمريكي على الإنترنت عالق في دفاعنا على الإنترنت وفشل“، مشيرا إلى أن الهجمات الأخيرة ”تمت السيطرة عليها“ ”دون أن تحقق أضرارا في البنية التحتية الإيرانية“.

في الوقت نفسه، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن شركة أمنية إلكترونية نشطة قولها إن الهجمات الإلكترونية الإيرانية على الولايات المتحدة قد تضاعفت أكثر من الضعف منذ أيار/مايو 2019، بعد الإعلان عن فرض عقوبات نفطية جديدة ضد إيران.

وفي الثامن من شباط/فبراير الجاري، أبلغ المسؤولون الإيرانيون عن هجومين كبيرين على شبكة الإنترنت في البلاد، بينما أعلن محمد جواد أذري جهرمي، وزير الاتصالات في إيران ، عن ”الهجوم السيبراني المنظم الثاني على أنظمة الحكومة الإلكترونية الإيرانية“ وتم تحديده والتخلص منه بوساطة ”درع دجفا“.

ودجفا هي منظومة إيرانية لحماية أمن المعلومات والبنية التحتية الرقمية وتسمى ”درع أمن شبكة المعلومات الوطنية“.

وجاءت الهجمات الأخيرة في الوقت الذي أفادت فيه وسائل الإعلام الأمريكية الشهر الماضي عن هجوم إلكتروني أمريكي على نظام الأسلحة الإيراني.

من ناحية أخرى، كانت هناك تقارير عن هجمات ضد الوكالات الحكومية الأمريكية مصدرها إيران.