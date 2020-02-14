متشدد إيراني يدعو لمنع مخالفي ”خامنئي“ من الوصول إلى البرلمان

دعا خطيب صلاة الجمعة وممثل المرشد علي خامنئي بمدينة مشهد، شمال شرق إيران، رجل الدين المتشدد أحمد علم الهدى، إلى منع المرشحين المخالفين لخامنئي من الوصول إلى البرلمان القادم.

تأتي هذه التصريحات مع قرب إجراء انتخابات برلمانية، في 21 فبراير/شباط الجاري، واحتدام الخلاف بين مجلس صيانة الدستور (هيئة رقابية) والمرشحين الإصلاحيين الذين جرى استبعاد أغلبهم.

وقال ”علم الهدى“ في خطبة صلاة الجمعة بمدينة مشهد، بعدما أشاد بمجلس صيانة الدستور: ”هذا المجلس يتصرف بطريقة بطولية عندما يمنع بعض الجهات المندسة من الدخول إلى البرلمان“، مضيفا: ”يجب ألا نسمح بدخول الذين يختلفون مع المرشد علي خامنئي إلى البرلمان، مهما كان الاختلاف بسيطا“.

واعتبر أن البرلمان القادم سيكون مختلفا عن باقي الدورات السابقة، متابعا: ”لا يوجد برلمان فعال ومؤثر مثل البرلمان القادم (الحادي عشر)“.

وبدأت الخميس، حملة دعائية تستمر لمدة أسبوع واحد قبل الانتخابات، فيما فشلت القوى السياسية المتشددة من الوصول إلى اتفاق لخوضها بقائمة واحدة.

ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 290 مقعدا، وتشتد المنافسة بين الإصلاحيين والمتشددين على مقاعد طهران، البالغة 30 مقعدا، وهي أعلى حصة في عموم البلاد.