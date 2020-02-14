اشتباكات متبادلة تخرق محادثات السلام الأفغانية

دارت اشتباكات بين قوات الحكومة الأفغانية ومقاتلي حركة طالبان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على الرغم من تصريحات مسؤولين أمريكيين عن حدوث انفراجة في الأيام الماضية في محادثات سلام تهدف لإنهاء الصراع القائم منذ 18 عاما.

وعلى الرغم من استمرار مفاوضات الطرفين المتناحرين في العاصمة القطرية الدوحة، تحدثت كل من طالبان والقوات الحكومية عن اشتباكات على الأرض.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن قائدا كبيرا في طالبان لقي مصرعه بضربة جوية في إقليم بلخ شمال البلاد مساء أمس الخميس.

وذكرت الوزارة في بيان: ”أسفرت ضربة جوية موجهة نفذتها القوات الجوية الأفغانية عن مقتل مولوي سردار محمد، أحد الأعضاء البارزين في اللجنة العسكرية لطالبان، وثمانية آخرين“.

ولم تؤكد طالبان النبأ.

لكن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان قال إن مقاتلي الحركة قتلوا ستة جنود أفغان منهم ضابطان، في هجوم على نقطة تفتيش في إقليم قندوز شمال البلاد.

وذكرت مصادر أفغانية وأمريكية ومن طالبان أنه قد يتم توقيع اتفاق سلام هذا الشهر، ما يسمح بسحب نحو 13 ألف جندي أمريكي وآلاف من جنود حلف شمال الأطلسي الآخرين من أفغانستان.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، إن هناك ”فرصة جيدة“ للتوصل لاتفاق سلام مع طالبان بشأن خفض في عدد القوات الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس إن هناك ”تقدما مهما“ أُحرز خلال الأيام القليلة الماضية في المحادثات مع حركة طالبان فيما ذكر وزير الخارجية مارك إسبر أنه جرى التفاوض على اقتراح لخفض العنف لمدة أسبوع.

وقفز عدد الهجمات في أفغانستان إلى مستويات قياسية في الربع الأخير من عام 2019 مقارنة بالسنوات السابقة.