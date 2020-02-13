العراق يوافق على تعزيز مهمة حلف شمال الأطلسي

المصدر: أ ف ب

وافقت الحكومة العراقية على أن تتولى مهمة حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ بعض أنشطة التدريب التي كان يؤمنها التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش بقيادة واشنطن، وفق ما أعلن يوم الخميس الأمين العام للحلف.

وقال ينس ستولتنبرغ خلال ندوة صحافية عقب اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف: إن ”الحكومة العراقية أكدت رغبتها في أن يواصل حلف شمال الأطلسي مهمته في تدريب وتكوين القوات العراقية“.

وكانت موافقة بغداد شرطا وضعه بعض حلفاء الولايات المتحدة للموافقة على تعزيز مهمة الحلف في العراق بوحدات من التحالف الدولي، مكلفة باستئناف بعض أنشطته في مستوى تقديم المشورة للقوات العراقية وتدريبها.

وتلقى ستولتنبرغ الموافقة مكتوبة، وفق مصادر دبلوماسية.

لكن لم يرغب الأمين العام للحلف في تقديم تفاصيل أخرى حول الموضوع خلال الندوة الصحافية، كما رفض وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الحديث عن الموضوع خلال مداخلته.

وصادقت دول حلف شمال الأطلسي، الأربعاء، على مبدأ تولي بعض أنشطة التدريب التي يؤمنها التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.

وقال ستولتنبرغ: إن ”عدد القوات التي سيتم نقلها من التحالف إلى مهمة الحلف الأطلسي وتفاصيل أنشطة التدريب التي ستستأنفها المهمة، ستناقش يوم الجمعة في ميونخ من أعضاء الحلف على هامش مؤتمر الأمن“.

وأكدت إسبانيا، يوم الأربعاء، موافقتها على تخصيص جزء من وحداتها لبعثة الحلف التي يبلغ عدد عناصرها حاليا 500 عنصر يعملون تحت قيادة كندية.

وقالت مصادر دبلوماسية إن دولا أخرى وافقت على نقل قوات.

وتعطلت الشهر الماضي أنشطة بعثة حلف شمال الأطلسي، تزامنا مع تعطل عمليات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الذي تقوده واشنطن.

وجاء ذلك عقب قرار البرلمان العراقي مطالبة القوات الأجنبية بمغادرة البلاد؛ احتجاجا على اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بقصف طائرة مسيرة أمريكية قرب مطار بغداد في 3 كانون الثاني/يناير.