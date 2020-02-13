قائد الحرس الثوري: إيران ستضرب إسرائيل وأمريكا إذا ارتكبتا أقل خطأ

هدد القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، مساء الخميس، الولايات المتحدة وإسرائيل بضربهما معا، وذلك بعدما أشار إلى إعلان تل أبيب عن اتفاق مع واشنطن لمواجهة إيران في سوريا والعراق.

وقال اللواء سلامي، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي بمناسبة مرور أربعين يوما على اغتيال الجنرال قاسم سليماني، وهو يخاطب الأمريكيين والإسرائيليين: ”نقول لهم إنكم مخطئون، كما هو الحال دائما، ونخبرك، والكلمة تأتي مع أفعال“.

وأضاف وهو يشير إلى ما ذكره السبت الماضي، وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، عن اتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة، تتحمل على أساسه تل أبيب المسؤولية عن مواجهة إيران في سوريا، فيما تعد واشنطن مسؤولة عن التصرف ضد إيران في العراق ”سنضربكما سويا“.

وتابع القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني ”لقد تلقى الأمريكيون الصفعة الأولى بعد اغتيال قاسم سليماني، وعليهم انتظار الصفعة الأكبر والجديدة من جبهة المقاومة“، في إشارة إلى إيران وحلفائها بالمنطقة من الجماعات المسلحة.

من جهته، تعهد قائد القوة البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور، الخميس، بأن قوات بلاده ستواصل عمل قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني الذي اغتالته واشنطن في العراق، بطرد القوات الأمريكية من المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“، عن العميد باكبور، خلال مراسم تأبين لسليماني أقيمت بالعاصمة طهران، أن ”الأمريكيين إرهابيون وعلينا أن نعلم بأن قاسم سليماني وقف أمامهم وهو الذي بدأ الكفاح ضد الإرهاب والذي بلغ نهايته في بعض المراحل“.

وأضاف بقوله: ”إن طريق سليماني سوف يستمر حتى القضاء على جميع الإرهابيين وطرد الأمريكيين من المنطقة“.

وأمس الأربعاء، حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الأربعاء، إسرائيل من مواجهة رد من طهران في حال جرى استهداف ما أسماه بـ“المصالح الإيرانية في سوريا“.