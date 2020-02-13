اليونان.. مظاهرات للمطالبة بإغلاق مخيمات المهاجرين

دعا سكان جزر نائية في اليونان السلطات اليوم الخميس، لإغلاق مخيمات المهاجرين المكتظة بالألوف من طالبي اللجوء.

وتظاهر المئات خارج مقر وزارة الداخلية وسط أثينا، حاملين لافتات كتب عليها شعارات مناهضة لإقامة منشآت احتجاز جديدة على خمس جزر.

وكتب على لافتة: ”يجب ألّا تكون جزرنا مستودعات لتخزين الأرواح“.

وقالت ثيودورا كوكينللي (50 عاما) التي يقيم والداها في قرية موريا على جزيرة ليسبوس: ”هؤلاء الناس يعيشون في ظروف قاسية“. وموريا قرية صغيرة تقع بالقرب من مخيم كبير تعتزم السلطات اليونانية استبداله لتحل محله منشأة احتجاز في مكان آخر على الجزيرة.

وصمم مخيم موريا ليستوعب 2840 شخصا، لكن عدد المقيمين به بلغ 19 ألفا و500 شخص يوم 12 فبراير شباط، وفقا لأحدث إحصاء رسمي أعدته السلطات اليونانية.

وقال كوستاس موتزوريس حاكم إقليم شمال إيجه: ”أشد ما أخشاه هو أن يتمرد هؤلاء الناس في وقت ما“.

واحتج المهاجرون في ليسبوس الأسبوع الماضي، على أوضاعهم المعيشية في حين نظم السكان مظاهرات من جانبهم؛ للمطالبة بإغلاق المنشآت. ويشعر السكان المحليون بالغضب بشكل خاص من خطط الحكومة لبناء مراكز احتجاز جديدة؛ خوفا من أن تكون هذه إشارة على استدامة الوضع.

وأعلنت السلطات اليونانية يوم الإثنين، خططا لتسريع وتيرة بناء منشآت احتجاز على جزر ليسبوس وخيوس وساموس وكوس وليروس. والجزر قريبة من تركيا التي يأتي منها آلاف من طالبي اللجوء المتجهين إلى أوروبا كل عام.

وعبر مئات الآلاف الحدود إلى أوروبا قادمين من تركيا عبر اليونان في عامي 2015 و2016 قبل أن يحد اتفاق توسط الاتحاد الأوروبي في إبرامه من أعداد الوافدين. لكن أعداد الواصلين عاودت الارتفاع منذ فترة قريبة من سبتمبر أيلول 2019.