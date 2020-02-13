هولندا.. إبطال مفعول رسالة ملغومة يطلب مرسلها فدية بعملة البيتكوين

قالت الشرطة الهولندية، اليوم الخميس، إنها عثرت على رسالة ملغومة في مكتب تابع لشركة ”يونيسيس“ لتكنولوجيا المعلومات، وأبطلت مفعولها، مضيفة أن ذلك لم يسفر عن إصابات.

ووجدت الرسالة في لوسدن القريبة من أوترخت، وهي الأحدث ضمن سلسلة رسائل ملغومة أرسلت لشركات في أنحاء هولندا.

وتعتقد الشرطة أنها مرتبطة ببعضها، وقالت إن المرسل يطلب فدية.

وقالت شرطة أوترخت في بيان: إنها ”أبطلت مفعول الرسالة، وإن فريقا من أمستردام يحقق في الأمر“.

وتعتقد الشرطة أن رسالتين انفجرتا دون أن تتسببا في إصابة أحد، هذا الأسبوع، في غرفتي البريد في بنك ”إيه.بي.إن أمرو“، وشركة الطابعات اليابانية ”ريكوه“، مرتبطتان بسلسلة رسائل وصلت إلى شركات، بشكل يبدو عشوائيا في أرجاء البلاد، في أوائل يناير/ كانون الثاني.

وكان من بين هذه الشركات: فندقان ومحطة بنزين ووكيل عقاري وشركة لبيع السيارات وغيرها، ولم تنفجر أي من الرسائل السابقة.

وتقول الشرطة، إن الشخص الذي يرسل هذه الخطابات الخطرة يطلب فدية، لم يكشف عن قيمتها، تدفع بعملة بيتكوين الرقمية.