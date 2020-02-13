الجيش الإسرائيلي يتأهب لتطبيق بنود ”صفقة القرن“

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إن قائد الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، أعطى تعليماته لقادة وضباط الجيش بالاستعداد لتطبيق بنود خطة صفقة القرن، بعد أن تبناها المستوى السياسي في إسرائيل.

وبحسب موقع ”واللا“ الإسرائيلي، فإن ”كوخافي طلب من مسؤول شعبة التخطيط في هيئة الأركان بالاستعداد الداخلي لتطبيق خطة ترامب، كما يشترك في الاستعدادات قائد المنطقة الوسطى في الجيش، ومنسق شؤون الأراضي الفلسطينية كميل أبو ركن، بالإضافة للقسم الدولي في النيابة العسكرية“.

وأشار إلى أن طاقم مسح حدود المستوطنات الذي أعلنه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لا يضم ممثلين عن الجيش، وذلك خلافا لاتفاقية أوسلو، الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية العام 1994 التي أشرف الجيش الإسرائيلي عليها بشكل شامل.

ولفت الموقع، إلى أن طاقم وضع وترسيم الحدود يضم كلا من الوزير يريف لفين، والسفير الإسرائيلي في واشنطن رون درامر، وأن مسؤولية إعداد ملف الضم اسندت بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

وأوضح أن طاقم التحضيرات لتطبيق الخطة لا يضم قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي.