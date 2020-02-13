قناة عبرية: إحباط هجوم إلكتروني من حماس ضد السلطة الفلسطينية

زعمت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن مخترقين يتبعون لحركة حماس في قطاع غزة، حاولوا اختراق أجهزة محمولة لقيادات في السلطة الفلسطينية.

وادّعت القناة العبرية 13، أن قسم الأبحاث التابع لشركة Cybereason الإسرائيلية، اكتشف خلال الأيام الماضية، سلسلة من الهجمات الإلكترونية، استهدفت أجهزة محمولة لمسؤولين في السلطة الفلسطينية، تهدف إلى التجسس عليهم والحصول على معلومات.

وأوضحت القناة العبرية، أن مخترقين يحملون أسماء مستعارة، يطلقون على أنفسهم ”MoleRATs“، و “ The Gaza Cybergang“، كانوا قد هاجموا أهدافا إسرائيلية في وقت سابق، هم من نفذوا الهجمات على الأجهزة المحمولة لقيادات في السلطة الفلسطينية.

وأضافت القناة، أن المخترقين كانوا يرسلون روابط عبر رسائل نصية، تتضمن معلومات عن مواضيع سياسية مثل صفقة القرن والعلاقة بين فتح وحماس، واغتيال سليماني وغيرها من الموضوعات، وعند الضغط على الرابط المُرسل يتم اختراق الجهاز والحصول على المعلومات الموجودة فيه.

بدوره، أكد مسؤول وحدة ”سايبر“ في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالحكومة الفلسطينية، إبراهيم أبو بكر، تعرض السلطة الفلسطينية لعدة هجمات إلكترونية من قطاع غزة وإيران في الآونة الأخيرة، نافيا طلب المساعدة من السلطات الإسرائيلية.

وأضاف أبو بكر، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“: ”نتعرض بشكل يومي لهجمات من غزة وإيران بشكل محدود، وأحيانا بشكل كبير، إلا أننا لم نطلب في أي وقت من الأوقات مساعدة الأجهزة الإسرائيلية المختصة بهذا الشأن“.

وأشار أبو بكر، إلى أن ما يروجه الإعلام الإسرائيلي محض افتراءات كاذبة، خاصة وأن السلطة الفلسطينية لم تتعرض لهجوم سايبر كبير خلال الفترة الماضية، وكل المحاولات كانت محدودة وتم التصدي لها.

وأكمل أبو بكر: ”لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نطلب المساعدة من إسرائيل بشأن تلك الهجمات وليس بيننا أي اتفاق بهذا الشأن“.

وكانت مجموعات ”سايبر“ تتبع لحركة حماس في قطاع غزة، اخترقت عددا من أجهزة الجنود الإسرائيليين المتواجدين على حدود قطاع غزة.

وفي قت سابق، حذرت أجهزة الأمن الإسرائيلية من العديد من الحملات التي تستهدف هواتف الجنود من أجل الحصول على معلومات، محذرة جنود الجيش من التعامل مع أي روابط تُرسل لهم.