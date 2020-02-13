مقتل أحد قادة طالبان باكستان في ”كونار“ الأفغانية

أعلنت حركة طالبان باكستان اليوم الخميس مقتل شهريار مسعود، زعيم مجموعة حكيم الله مسعود التابعة للحركة في أفغانستان.

وأوضح بيان صادر عن الحركة، أن مسعود قتل في انفجار لغم مزروع بجانب طريق، أثناء عبوره بسيارة في ولاية ”كونار“ شمالي أفغانستان.

وأضاف البيان أن الحركة عينت مولانا والي محمد، أحد مساعدي مسعود، قائدًا لها.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، لقي قاري سيف الله مسعود، أحد قادة طالبان باكستان، مصرعه في ولاية خوست الأفغانية بنيران مجهولين.

وكانت القوات الأمريكية قد ألقت القبض على سيف الله مسعود عام 2016، وأخلت سبيله بعد 14 شهرا من حبسه في السجن.

يذكر أن مسعود يأتي في مقدمة المطلوبين لدى السلطات الباكستانية.