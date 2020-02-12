الإعلام الأمريكي: ترامب أعلن موافقة مشروطة على السلام مع طالبان

أفادت شبكة ”فوكس بيزنس“ يوم الأربعاء، بأن الرئيس دونالد ترامب أعلن قرارا مشروطا لإبرام اتفاق سلام مع طالبان في أفغانستان.

وقال مصدران في الحكومة الأفغانية ودبلوماسي غربي، في وقت سابق من يوم الأربعاء، إنه من الممكن توقيع اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في شباط/ فبراير إذا قلصت الحركة الهجمات بوضوح.

وأشار المصدران إلى أن الاتفاق يمكن أن يفضي إلى سحب قوات أمريكية من أفغانستان.

وجاءت تصريحات المصدرين بعد يوم من قول الرئيس الأفغاني أشرف غني، إن هناك انفراجة محتملة في المحادثات بين أمريكا وطالبان في قطر.