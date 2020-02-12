إيران تهدد بمواجهة إسرائيل في سوريا إذا استهدفت ”مصالحها‎“

حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم الأربعاء إسرائيل من مواجهة رد من طهران في حال جرى استهداف ما أسماه ”المصالح الإيرانية“ في سوريا.

ويأتي الموقف الإيراني، بعدما كشف وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم السبت الماضي، عن اتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة، تتحمل على أساسه تل أبيب المسؤولية عن مواجهة إيران في سوريا، بينما تعد واشنطن مسؤولة عن التصرف ضد إيران في العراق.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، عن موسوي قوله إن ”إيران ستقوم برد ساحق وشديد على أي عدوان أو أفعال غبية للنظام الإسرائيلي، ضد مصالح بلدنا في سوريا والمنطقة“.

وأشار موسوي إلى أن ”أساس وطبيعة هذا النظام (الإسرائيلي) على مدار السبعين عاما الماضية قام على الإرهاب والاحتلال، فقد احتل الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة، ونفذت عمليات الذبح والنهب والاغتيال“.

وزعم موسوي أن ”الوجود الإيراني في سوريا، بدعوة واتفاق مع حكومة هذا البلد ويهدف إلى مكافحة الإرهاب الذي ترعاه الولايات المتحدة وإسرائيل“، معتبرا أن ”الوجود الإيراني في سوريا مؤقت ويهدف إلى حماية مصالحها في سوريا والدفاع عن أمنها القوي ومصالحها الإقليمية“.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: ”سوف تتابع جمهورية إيران الإسلامية أيضا تهديدات المتشددين وتصريحات نظام المحتلين للقدس في المجتمع الدولي“.