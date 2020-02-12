باكستان.. السجن 5 سنوات بحق زعيم تنظيم ”عسكر طيبة“

حكمت محكمة باكستانية، بالسجن 5 سنوات ونصف السنة، على مؤسس وزعيم جماعة ”عسكر طيبة“، حافظ محمد سعيد، الذي رصدت الولايات المتحدة الأمريكية، جائزة قيمتها 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات حوله.

جاء ذلك، في جلسة الحكم التي عقدت لدى المحكمة المختصة بدعاوى الإرهاب بمدينة لاهور الباكستانية.

وحكمت المحكمة بالسجن على سعيد لمدة 5 سنوات؛ بسبب عضويته لدى ”عسكر طيبة“، فضلا عن 6 أشهر أخرى بسبب ممارسته أنشطة ممولة للتنظيم المذكور.

كما تم تغريم سعيد 30 ألف روبية باكستانية (حوالي 330 دولارا).

و“عسكر طيبة“، هي جماعة مقرها باكستان، متهمة من قبل واشنطن بتدبير هجمات في الهند، من بينها هجوم مومباي في 2008 الذي أودى بحياة 166 شخصا، وصنفتها الولايات المتحدة جماعة إرهابية أواخر 2001.