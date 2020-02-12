 انفجار في مكتب شركة للبريد في أمستردام بهولندا – إرم نيوز‬‎

انفجار في مكتب شركة للبريد في أمستردام بهولندا

انفجار في مكتب شركة للبريد في أمستردام بهولندا

المصدر: رويترز

أفادت الشرطة الهولندية اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار، في مكتب شركة للبريد بالعاصمة أمستردام قد يكون ناجماً عن رسالة ملغومة.

وذكرت الشرطة الهولندية في إفادة أولية أن الانفجار في مكتب البريد لم يسفر عن أية إصابات بشرية ولم يسجل وقوع أي ضحايا.

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