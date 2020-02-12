أمريكا ..ساندرز يفوز بانتخابات الديمقراطيين التمهيدية في نيو هامبشير

فاز بيرني ساندرز بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية بولاية نيو هامبشير، أمس الثلاثاء، ما عزز مكانته باعتباره المرشح الأوفر حظا في السباق لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، في الوقت الذي تعرض فيه منافسه المعتدل جو بايدن لانتكاسه بعدما أظهرت النتائج أنه سيحل على الأرجح في المركز الخامس.

وتصدى ساندرز، السيناتور التقدمي من ولاية فيرمونت، لهجوم خصومه الذين حذروا من أن آراءه اليسارية المتطرفة ستقود الحزب إلى الهزيمة في انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل أمام الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وقال ساندرز لأنصاره في مانشستر بنيو هامبشير ”دعوني أغتنم هذه الفرصة لأشكر سكان نيو هامبشير على هذا الفوز الكبير الليلة“.

وجاء المعتدل بيت بوتدجدج (38 عاما) وهو رئيس بلدية ساوث بيند بولاية إنديانا، في المركز الثاني بعد فوزه على ساندرز في انتخابات أيوا التمهيدية التي اتسمت بالفوضى، وطلبت كلتا الحملتين إعادة فرز جزئي لنتائج أيوا المتنازع عليها.

كما كانت الليلة جيدة أيضًا للسيناتور إيمي كلوبوشار، التي استفادت من الزخم بعد مناظرة قوية يوم الجمعة الماضي لتحل في المركز الثالث.

وجاء أداء بايدن، نائب الرئيس السابق الذي كان المرشح الأوفر حظا في السباق الديمقراطي، مخيبا للآمال للمرة الثانية على التوالي بعد أن حل في المركز الرابع في ولاية أيوا، ومن المؤكد أنه سيواجه تساؤلات متزايدة بشأن مدى جدوى حملته وقدرته على حشد دعم المعتدلين في ظل صعود بوتدجدج وكلوبوشار.

وكان أداء بايدن ضعيفا في سباقين سابقين للرئاسة قبل الفوز بالانتخابات عام 2008 نائبا للرئيس باراك أوباما.

ويأمل أن يصمد هذه المرة حتى انتخابات 29 شباط/فبراير الجاري في ساوث كارولينا وسلسلة من الانتخابات في ولايات جنوبية أخرى يوم الثلاثاء الكبير الموافق 3 آذار/مارس، حيث من المرجح أن يعطيه دعم الأمريكيين من أصل إفريقي دفعة.

وإذا لم يحقق بايدن نتائج قوية هناك، فسيكون سباقه قد انتهى.

وقضت كذلك السيناتور إليزابيث وارن، الحليفة التقدمية لساندرز والتي كانت تعتبر المرشحة المفضلة في نيو هامبشير قبل ثلاثة أشهر، ليلة سيئة بعدما احتلت المركز الرابع، وستواجه أيضا تساؤلات حول استمرارية حملتها.

وبدأت النتائج في تقليص عدد المرشحين الديمقراطيين الذين يسعون لمنافسة ترامب، في ظل انسحاب رجل الأعمال آندرو يانغ والسيناتور مايكل بينيت من السباق، بعد أن اتضح أنهما سيحلان في مراكز متأخرة للغاية.

كما أوردت شبكة ”سي.بي.إس“ أن حاكم ولاية ماساتشوستس السابق ديفال باتريك سينسحب من السباق اليوم الأربعاء.