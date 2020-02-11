 أشرف غني: تقدم ملحوظ في المحادثات بين أمريكا وطالبان – إرم نيوز‬‎

أشرف غني: تقدم ملحوظ في المحادثات بين أمريكا وطالبان

أشرف غني: تقدم ملحوظ في المحادثات بين أمريكا وطالبان

المصدر: رويترز

قال الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أبلغه أن ”تقدمًا ملحوظًا“ قد تحقق في المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان حول اتفاق لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأشار غني في تغريدة على ”تويتر“ إلى أن بومبيو أبلغه خلال اتصال هاتفي أن طالبان تقدمت باقتراح ”يتعلق بتحقيق خفض كبير ومستمر في العنف“.

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