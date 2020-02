أشرف غني: تقدم ملحوظ في المحادثات بين أمريكا وطالبان

قال الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أبلغه أن ”تقدمًا ملحوظًا“ قد تحقق في المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان حول اتفاق لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأشار غني في تغريدة على ”تويتر“ إلى أن بومبيو أبلغه خلال اتصال هاتفي أن طالبان تقدمت باقتراح ”يتعلق بتحقيق خفض كبير ومستمر في العنف“.

Today, I was pleased to receive a call from @SecPompeo, informing me of the notable progress made in the ongoing peace talks with the Taliban. The Secretary informed me about the Taliban’s proposal with regards to bringing a significant and enduring reduction in violence.

— Ashraf Ghani (@ashrafghani) February 11, 2020